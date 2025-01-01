Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Süßigkeiten selbstgemacht
25 Min.Ab 6
Enies selbstgemachte Süßigkeiten sind für leidenschaftliche Naschkatzen genau das Richtige: Müsliriegel, Pralinen und knusprige Kekse können blitzschnell und kinderleicht zubereitet werden. Umhüllt von Karamellcreme oder Schokolade lassen diese Leckereien keine Wünsche offen. Mit Foodbloggerin Tamara Staab probiert Enie außerdem ein veganes Kokos-Dessert im Glas und feine Schoko-Haselnuss-Pralinen.
