Knaller Kuchenklassiker 2.0Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Knaller Kuchenklassiker 2.0
25 Min.Folge vom 28.04.2018Ab 6
Enie belebt heute die klassische Biskuitrolle wieder und verpasst ihr fruchtig-frische Beerensahne. Den Evergreen Gugelhupf macht Enie aus Zimtschnecken - getoppt mit ordentlich Butter und Karamell. Speed & Easy gemacht sind die Schillerlocken Banoffi-Art: gefüllt mit Bananencreme und übergossen mit Toffeesoße. Die "Thank You For Eating"-Bloggerin Liv Rothhaar verwandelt die Schwarzwälder Kirschtorte in luftige Windbeutel mit Kirsch-Pudding.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick