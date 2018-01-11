Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 2: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 2
Melanie und Andi sind getrennt. Nach der scheinbar gütlichen Trennung gab es doch noch Zorres. Für Melanie ist der Ofen aus. Auch, weil sie sich schon in jemand anderen verliebt hat. Töchterchen Chayenne sieht ihren Papa, der hofft, dass die Kleine die Trennung der Eltern gut übersteht, regelmäßig. Über die neue Liebe von Melanie ist er nicht so glücklich. Das junge Paar hatte schon mal vor ein paar Jahren, als Melanie im Prater Dome arbeitete, eine Affäre. Nun scheint diese wieder aktuell zu sein. Melanies aktuelle Liebe ist eine Frau und sie wird in dieser Folge vorgestellt. Marcell und seine Vanessa freuen sich auf ihren Nachwuchs, sind sich aber beim Namen noch nicht einig. „Ist es ein Junge, darf ich den Namen aussuchen. Wird’s ein Mädel, dann hat sie den Namen schon: Melody.“, sagt Marcell in der Sendung. Doch ganz so scheint es nicht zu klappen, denn mit seinen Vorschlägen Justin oder Jason kann Vanessa so gar nicht leben. Und auch Ex-Freundin Kerstin nervt. Sie ruft Marcell immer wieder wegen Nichtigkeiten an. In puncto Job ist Marcell vorbildlich, arbeitet an einer Tankstelle und hat große Pläne: „Ich möchte mich zum Koch umschulen lassen.“ Vicky berichtet am Donnerstag darüber, wie sie Kind und Beruf unter einen Hut bekommt. Ihr und Töchterchen Emily geht’s gut und mit Kindsvater Andi ist sie aktuell auch wieder zusammen. Am Ende der letzten Staffel hatte er sie stehen gelassen, doch so manche gemeinsame Nacht brachte ihn wieder zurück. Ja, und es gibt sogar große Pläne für die Zukunft. Welche, das verrät Vicky in dieser Folge. Außerdem trifft sie sich zum Playdate mit Jungmutter Tamara und deren Kids Marco und Saskia. Tamara ist mit dem Kindsvater nicht mehr zusammen, da er sich nicht um seinen Nachwuchs kümmert und auch inzwischen eine andere geschwängert hat. Kristin und Matthias blicken einem freudigen Ereignis entgegen. Vor drei Jahren bekamen sie in „Teenager werden Mütter“ Töchterchen Amelie. Nun ist wieder Nachwuchs unterwegs und deswegen untersucht Dr. Armin Breinl die Jungmutter. In der letzten Schwangerschaft musste sie sich Thrombosespritzen setzen. Auch dieses Mal gibt’s Komplikationen. Der Mutterkuchen liegt sehr tief. Dr. Armin Breinl klärt über die Risiken dieser Situation auf, nimmt ihr die Angst. Außerdem erklärt er der Jungmutter, dass trotz ihren Blutverdünnern zur Not ein Kaiserschnitt durchgesetzt werden kann. Bei Edith und Maurice läuft mit Töchterchen Cloe alles bestens. Nur die Wohnungssituation macht ihnen zu schaffen. Schimmelflecken an den Wänden und eindringendes Wasser zwingen sie wohl dazu die Wohnung zu verlassen und somit steht der fünfte Umzug innerhalb von zwei Jahren an. Mit Michelle ist eine neue Jungmama bei „Teenager werden Mütter“ dabei. Sie erzählt in dieser Folge die Geschichte von Emilys Geburt, die wahrlich nicht ohne Komplikationen ablief. Nachdem ihr Baby zwei Mal während der Geburt nicht weiterkonnte und steckenblieb, traten danach beim Nähen von Michelle starke Blutungen auf. Sie benötigte sogar zwei Blutkonserven, stand am Rande des Abgrunds. Und auch für Töchterchen Emily war nicht alles ausgestanden. Erst eine Therapie ließ der Kleinen ihr Geburtstrauma überwinden...
