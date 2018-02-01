Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 5
In der Privatklinik Graz Ragnitz soll die 19-jährige Kristin drei Wochen zu früh ihr zweites Mädchen zur Welt bringen. Tapfer und freiwillig ganz ohne schmerzstillenden Kreuzstich, dafür diesmal in der heiß ersehnten Geburtsbadewanne. Neben Kristin kümmerst sich Gynäkologe Dr. Armin Breinl auch um einen anderen altbekannten Patienten. Die Rede ist vom 18-jährigen Marcell, dem seine frisch verlobte Vanessa sein viertes Kind schenken soll. Ob es sich diesmal endlich um einen Buben handelt, soll per Ultraschalluntersuchung herausgefunden werden. Das Ergebnis wirft bei Marcell Zweifel auf. Was ist los? Bei Marcells Ex, der Dreifachjungmama Kerstin, und ihrer neuen happy family kommen brisante Themen auf den Jausencouchtisch. Denn Kerstins Lover Sascha – alias Mr. Grey - hat gewisse Bilder am Handy, die Kerstin aufgespürt hat. Im burgenländischen Pinkafeld ist die 15-jährige Jasmine frustriert am Weg nach Hause. Ihr Töchterchen Stefanie ist bereits zwei Jahre alt und eigentlich wäre sie jetzt bereit für eine Arbeit. Doch eine junge Mutter will irgendwie gerade keiner. Jasmin versteht die Welt nicht mehr. Bei Eileen laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren, denn sie und ihr Alex wollen schon in ein paar Wochen heiraten. Auch Edith und Maurice wollten noch vor Kurzem heiraten. Doch es kam anders, die Beziehung zerbrach und die gemeinsame Freundin rückte an Maurice Seite. Jetzt geht es um die Zukunft der gemeinsamen Tochter Cloé. Zumindest auf den ersten Blick harmonischer geht’s am anderen Ufer bei Jungmami Melanie zu, die mit ihrer neuen Flamme Sabrina, Töchterchen Chayenne Celina, ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester den Tiergarten Schönbrunn unsicher macht. Stolz will Sabrina allen zeigen, dass Melanie nur ihr gehört, und rückt ihr auch in der Öffentlichkeit und vor der Familie auf den Leib. Eine Situation, aus der Melanie gerne flüchten würde, kann sie mit Nähe vor anderen doch so gar nicht um-gehen. Dies war angeblich auch schon bei Ex und Kindesvater Andi der Fall, weshalb sie Sabrina zurechtweist. Auch die Tatsache, dass Sabrina raucht, sorgt für schlechte Stimmung, denn Melanie ist strikte Nichtraucherin. Stört sie an ihrer neuen Flamme vielleicht schon mehr und steht die Beziehung schon jetzt auf dem Spiel?
