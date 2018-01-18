Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 3
Kristin und Freund Matthias erfahren in dieser Folge welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Und nicht lange nachdem Dr. Breinl das festgestellt hat, begrüßt er Kristin und Matthias im Spital. Drei Wochen vorm errechneten Termin haben die Wehen eingesetzt und die beiden haben sich auf den Weg in die Privatklinik Graz-Raggnitz gemacht. Marcells Ex-Freundin Kerstin sorgt in dieser Folge für reichlich Wirbel. Nach über vier Monaten ist sie aus dem Mutter-Kind-Heim draußen, darf wieder alleine auf ihre Tochter Melina schauen. Nun hat sie große Pläne: Melina soll bald in den Kindergarten gehen und dann möchte sie eine Lehre als Friseurin oder Kosmetikerin beginnen. Ihr geht’s nun gut – auch, weil sich in Sachen Liebe wieder etwas tut und sie in dieser Folge ihren Freund präsentiert. Bei Edith und Maurice geht’s Schlag auf Schlag. Aufgrund eines Schimmelproblems müssen die beiden zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren siedeln. Der Wohnungswechsel soll auch für die beiden ein Neustart sein. Doch es kommt alles anders: Edith und Maurice trennen sich. Doch das ist längst nicht alles, denn in dieser Folge stellt Maurice bereits seine neue Freundin vor. Wer es ist? TwM-Fans dürfen mehr als gespannt sein. Sie könnte ihnen bekannt vorkommen … Melanie hat sich von Andi getrennt und genießt nun Zweisamkeit mit der neuen Freundin Sabrina. Und Andi kümmert sich nicht nur vorbildlich um Töchterchen Chayenne, er bemüht sich auch gute Miene zum aktuellen Spiel zu machen. Michelle und Stefan haben mit so mancher Schwierigkeit zu kämpfen. Allem voran die Schulden von fast 20.000 Euro. Doch die junge Familie hält zusammen und in der Beziehung und mit Töchterchen Emily passt alles. Doch diesmal lässt Michelle die Bombe platzen: „Ich glaub, dass ich schwanger bin.“ Ein Schock für Stefan, der schon befürchtet, dass er erneut für die Familie eine Wohnung suchen muss. „Nicht der ideale Moment dafür“, meint er. Ein Schwangerschaftstest bringt Klarheit. Eileen und Alex wollen den Bund fürs Leben eingehen und suchen in dieser Folge die Ringe aus. Alex hat mit bis zu drei Jobs gleichzeitig für seine junge Familie gesorgt. Nun ist er Vollzeit bei einem Finanzdienstleister angestellt und konnte für die anstehende Hochzeit einiges „wegsparen“. Deshalb träumt Eileen auch von einer Hochzeitsreise. Wohin es wohl gehen wird? Eine Familie, obwohl getrennt – das sind auch Manuel und Erika. Die beiden kümmern sich rührend um den kleinen Aaron, obwohl sie nicht mehr zusammen sind. Und aktuell ist die Lage noch verschärft, denn Erika wird von Depressionen gequält. Ihr Verhältnis zur eigenen Mutter, das Dasein als alleinerziehende Mutter – alles wurde ihr zu viel. Welche Konsequenzen sie deswegen zog, sieht man in der Sendung.
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