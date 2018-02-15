Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 7: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 7
In der Privatklinik Graz Ragnitz soll der 19-jährige Marcell sein viertes Kind bekommen. Die ebenfalls 19-jährige Vanessa, mit der Marcell seit kurzem verlobt ist, soll ihm mit ihrem dritten Kind seinen ersten Sohn schenken. Betreut werden die beiden von Hebamme Agnes Maier und Gynäkologe Dr. Armin Breinl. Vanessa wünscht sich eine natürliche Geburt ohne Kaiserschnitt. Doch es kommt ganz anderes und geht tatsächlich um Leben oder Tod. Skurriles Aufeinandertreffen einst Liebender in Wien. Denn diesmal will Mo erfahren, ob Ediths kleine süße Cloé auch wirklich seine Tochter ist. Dazu trifft man sich zu einem Vaterschaftstest, mit dabei die neuen Partner der beiden. Neben Edith schwebt also auch besagter Vater oder eben auch nicht Vater Mo gerade auf Wolke sieben. Nach der Trennung hat auch er eine neue Freundin und die beiden scheinen einander gefunden zu haben. Nach Edith ist Kathrin jetzt seine neue Angebetete. Übrigens eine ehemals gemeinsame Freundin, die sogar bei der Geburt der kleinen Cloe dabei war. Und bei dem frischverliebten Paar gibt’s gleich einige Neuigkeiten. Die 17-jährige Eileen und ihr Alex trauen sich. Soweit, so gut. Zwei Ringe sollen sie für immer verbinden. Doch wo sind sie nur? Ein Hoppala beim wohl schönsten Moment des jungen Paares, und auch die kirchliche Trauung läuft etwas außergewöhnlich ab. Nur ein Hoppala war für Melanie vielleicht auch ihre neue große Liebe Sabrina. Vor kurzem haben sich Melanie und Kindesvater Andi getrennt. Trotz Verlobung und gemeinsamen Kind sollte es diesmal für immer sein. Ihre Zukunft sah Melanie ganz klar in Sabrina. Die Liebe war neu, aufregend und groß, doch sie dauerte nicht lange an und alles war schnell wieder einmal ganz anders. Und es wäre nicht Melanie, wären die Karten nicht schon wieder neu gemischt. Was uns zu Vickys Andi bringt. Der ist nämlich neuerdings mit der Ex ihres Bruders zusammen. Ein Skandal, der im Kreise der lieben Familie und mit Vickys neuer Busenfreundin bei einer deftigen Pizza besprochen werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick