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Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6

ATVStaffel 12Folge 6vom 08.02.2018
Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6

Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 6: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6

61 Min.Folge vom 08.02.2018Ab 12

Bei Edith und Maurice bricht der große Rosenkrieg um Töchterchen Cloe aus. Marcell will seine Vanessa mit einem ganz besonderem Geschenk zurückgewinnen. Eileen und Alex geben sich am Standesamt das Ja-Wort, während es bei Vicky und Andi endgültig aus ist.

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