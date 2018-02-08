Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 6: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6
61 Min.Folge vom 08.02.2018Ab 12
Bei Edith und Maurice bricht der große Rosenkrieg um Töchterchen Cloe aus. Marcell will seine Vanessa mit einem ganz besonderem Geschenk zurückgewinnen. Eileen und Alex geben sich am Standesamt das Ja-Wort, während es bei Vicky und Andi endgültig aus ist.
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Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017