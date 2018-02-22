Teenager werden Mütter - Staffel 12 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 8: Teenager werden Mütter - Staffel 12 Folge 8
Eine der dramatischsten Geburten der "Teenager werden Mütter"-Geschichte meistern in dieser Folge Vanessa und Dr. Armin Breinl. Marcells Stammhalter Joel steckt im Geburtskanal, klemmt die Nabelschnur ab und droht unterversorgt zu werden. Das OP-Team von Breinl führt sofort eine Notkaiserschnitt durch. Der sonst so coole Marcell bricht unter der Anspannung zusammen... Für emotionale Szenen sorgen auch Edith und Maurice. Nach ihrer Trennung hat Maurice die Vaterschaft an der kleinen Cloe angezweifelt und einen Test verlangt. In dieser Folge gibt’s die Auflösung. Und nicht nur das! Michelle und Stefan feiern Bergfest: Sie haben die Hälfte ihres Schuldenberges abgetragen. Rund 20.000 Euro standen sie mehr oder minder unverschuldet in der Kreide. Stefan hatte Bürgschaften für Michelles Eltern übernommen und muss nun doppelt arbeiten. Einerseits um die Familie durchzubringen, andererseits um die Schulden abzubauen. Und nun steht noch die Anschaffung eines neuen Kinderwagens an. Melanie und Andi werden erneut Eltern, die kleine Chayenne bekommt ein Geschwisterchen. Melanie ist erst in der 14. Woche, trotzdem wurden leichte Frühwehen diagnostiziert. Was das für sie heißt, erklärt sie in der Sendung. Eileen und Alex feiern indes weiter ihre Hochzeit. Bei Standesamt und Kirche durften die Fans schon dabei sein, nun steht die Feier an. Und die will eröffnet werden, mit dem obligatorischen Tanz. Doch den haben die beiden nicht geübt und Alex muss sich Mut antrinken, um ihn zu überstehen. Töchterchen Fabienne wird die Nacht bei den Schwiegereltern verbringen, doch wird Alex seine Hochzeitsnacht überhaupt erleben? Kristin und Matthias sind stolze, zweifache Eltern. Und Matthias möchte seine Kinder nicht nur im Herzen, sondern auch auf der Haut immer bei sich haben. Deswegen geht’s heute ab zum Tätowierer. Das Motiv hat Kristin ausgesucht, er muss nur noch seinen Arm zur Verfügung stellen.
