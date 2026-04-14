Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Willkommen in der Donnerkuppel

ProSiebenStaffel 6Folge 14vom 14.04.2026
Willkommen in der Donnerkuppel

Willkommen in der DonnerkuppelJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 14: Willkommen in der Donnerkuppel

19 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Sheldon erlebt den Super-GAU: Nicht nur, dass er zusammen mit Erzfeind Kripke an einem wichtigen Projekt der Uni arbeiten muss - seine Entwürfe sind auch noch schlechter als die des Konkurrenten! Kripke liefert ihm allerdings unfreiwillig eine bizarre Ausrede dafür. Seiner Meinung nach wird der Nerd von Amy sexuell zu sehr beansprucht ... Howard könnte hingegen bald gar keinen Sex mehr haben - er hat zusammen mit Raj ohne Bernadettes Wissen einen teuren 3D-Drucker gekauft ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen