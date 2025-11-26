Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der Romantik-Ninja

ProSiebenStaffel 6Folge 16vom 26.11.2025
Der Romantik-Ninja

The Big Bang Theory

Folge 16: Der Romantik-Ninja

20 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Es ist Valentinstag, und Leonard verspricht Penny ein unvergessliches Erlebnis. Allerdings entwickelt sich ihr Date nicht nach Wunsch: Zum einen haben Bernadette und Howard ihre Ehekrise mit an den gemeinsamen Tisch im Restaurant gebracht, zum anderen turtelt Pennys Ex am Nachbartisch. Sheldon und Amy schaffen es indes, sich mit ihren Geschenken gegenseitig zu überraschen, und Single Raj findet eine ganz eigene Möglichkeit, den Tag der Verliebten für sich zu gestalten ...

