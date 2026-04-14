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The Big Bang Theory

Spoileralarm!

ProSiebenStaffel 6Folge 15vom 14.04.2026
Spoileralarm!

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The Big Bang Theory

Folge 15: Spoileralarm!

20 Min.Folge vom 14.04.2026

Weil Leonard endgültig die Nase voll von Sheldons Besserwisserei hat, zieht er bei Penny ein. Die traut sich allerdings nicht, ihm zu sagen, dass sie für eine gemeinsame Wohnung noch nicht bereit ist. Amy wittert hingegen ihre große Chance: Wer wäre geeigneter als sie, Sheldons neue Mitbewohnerin zu werden? Während seine Freunde ihre Wohnverhältnisse sortieren, versucht Raj, den Fängen von Mrs. Wolowitz zu entkommen. Dabei wollte er doch nur Howard einen Gefallen tun ...

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