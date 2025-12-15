The Guardian - Retter mit Herz
Folge 14: Unerwiderte Gefühle
44 Min.Ab 12
Jake beginnt eine verhängnisvolle Affäre mit der angeblich drogenfreien Amy. Doch er merkt schnell, dass sie nicht mit offenen Karten spielt und ist der jungen Mutter bald überdrüssig. Dass Amy ihr Baby vernachlässigt, ist ihm jedoch ein Dorn im Auge, sodass er das Jugendamt über die Missstände unterrichtet... Der Transvestit Sam fürchtet um das Sorgerecht für den kleinen Timmy, als plötzlich dessen Onkel auftaucht und Sam des Drogenmissbrauchs bezichtigt ...
