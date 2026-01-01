Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Quälender Verdacht

Staffel 2Folge 8
Quälender Verdacht

Quälender VerdachtJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 8: Quälender Verdacht

44 Min.Ab 12

Es ist ein schwerer Schlag für die Twains, als man ihre Adoptivtochter tot im Park auffindet. Doch damit nicht genug: Der Autopsiebericht spricht von möglichem sexuellen Missbrauch, der Jahre zurückliegt. Das Haus der Twains wird durchsucht - es werden SM-Utensilien gefunden, und Robert Twain wird festgenommen. Lulu erfährt von Sarah Twain, mit der sie eng befreundet ist, von seltsamen Praktiken ihres Mannes, die Mädchen, wenn sie etwas angestellt haben, zu bestrafen ...

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

