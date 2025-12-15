Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Eine Tochter für Burton

Thriller TVStaffel 2Folge 20
Eine Tochter für Burton

Eine Tochter für BurtonJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 20: Eine Tochter für Burton

44 Min.Ab 12

Lulu und Nick vertreten in einem Fall der gesetzlichen Enteignung gegnerische Seiten, was die sexuelle Anziehung zwischen den beiden enorm reizt. Schließlich entlädt sich die erotische Spannung im Beratungszimmer. Als Burtons Kreditkarte verschwunden ist, verdächtigt er Shannon - bei einem Besuch findet er ihre Großmutter tot in ihrem Zimmer. Da Burton sich für das Mädchen verantwortlich fühlt, beantragt er nach diesem Schicksalsschlag die Pflegschaft für den Teenager.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen