The Guardian - Retter mit Herz
Folge 15: Der Kinder-Finder
43 Min.Ab 12
Dee ist zwar ein Schulschwänzer, aber Lulu hat ihn in ihr Herz geschlossen. Sie bemüht sich daher sehr, dass er nicht ins Heim muss. Nicks Mandant hat einen Kinder-Finder erfunden, dessen Wirkungsfähigkeit nun mit dem kleinen Dee getestet werden soll, bis aus dem Spiel plötzlich Ernst wird! James bittet Jake um einen Gefallen, der aber hält den Verlust eines Autos für eine Lappalie und lehnt seine Hilfe in sehr arroganter Manier ab. Da eskaliert die Situation ...
