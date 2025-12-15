The Guardian - Retter mit Herz
Folge 19: Zurück im Ring
44 Min.Ab 12
Der ehemals vielversprechende Boxer Tim Dohanic knüpft nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an seine Erfolge an. Im Privaten verhilft ihm Nick zu einem Sieg, als er das Sorgerecht für Tims Sohn erwirken kann. Doch dann überschätzt er seine Kräfte. Mrs. Webber bittet Lulu, ein Busunternehmen auf Schadensersatz zu verklagen. Angeblich hat ihre Tochter Ashley einen Jungen im Schulbus oral befriedigt und geriet dadurch in Verruf. Lulu verweist den Fall heimlich an Jake.
