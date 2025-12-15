Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Widerruf

Thriller TVStaffel 2Folge 4
Widerruf

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 4: Widerruf

44 Min.Ab 12

James arbeitet am Fall des Krankenpflegers Martin Keenan. Keenan hat gestanden, rund 50 Patienten des County Hospitals "erlöst" zu haben. James ist alarmiert, denn seine Großmutter ist in diesem Krankenhaus gestorben. Er geht der Sache nach und lernt Drea kennen, eine junge Frau, deren Mann ebenfalls dort gestorben ist. James will das Krankenhaus auf Schadensersatz verklagen - doch dummerweise wird die Klinik durch Nick und Burton vertreten.

