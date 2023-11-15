Die neuen Masken legen los!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 1: Die neuen Masken legen los!
123 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 6
Die erste von sechs Live-Shows beginnt mit Anna Maier als Moderatorin. Während das prominente Rateteam mitfiebert, stellt sich die Frage, welche Stars sich hinter den Masken verbergen. Wer wird das Schweizer Publikum am meisten begeistern, und wer wird als Erstes demaskiert?
