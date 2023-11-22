Das Masken-Rätseln geht weiter!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 2: Das Masken-Rätseln geht weiter!
112 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
In der zweiten Runde sind noch sieben Masken im Rennen. Das Rateteam, diesmal ergänzt durch Rapper Bligg, rätselt intensiv über die Identitäten. Wer wird das Publikum mit seiner Performance überzeugen, und wer wird am Ende seine wahre Identität enthüllen?
