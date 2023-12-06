Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer Switzerland

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 06.12.2023
118 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

In der vierten Runde duellieren sich fünf Masken um den Einzug ins Halbfinale. Neben Christa Rigozzi und Luca Hänni versucht Rategast Michel Birri, die Geheimnisse der verbliebenen Masken zu lüften. Wer wird das Publikum mit seiner Performance begeistern, und wer wird am Ende die Maske abnehmen müssen?

ProSieben
