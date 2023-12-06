Singen, bis die Masken fallenJetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 4: Singen, bis die Masken fallen
118 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
In der vierten Runde duellieren sich fünf Masken um den Einzug ins Halbfinale. Neben Christa Rigozzi und Luca Hänni versucht Rategast Michel Birri, die Geheimnisse der verbliebenen Masken zu lüften. Wer wird das Publikum mit seiner Performance begeistern, und wer wird am Ende die Maske abnehmen müssen?
