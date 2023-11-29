Bunte Masken und unglaubliche Auftritte!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 3: Bunte Masken und unglaubliche Auftritte!
110 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Nur noch sechs Masken treten gegeneinander an, um das Publikum mit ihren Gesangskünsten zu begeistern. Neben Christa Rigozzi und Luca Hänni ratet dieses Mal auch Sängerin Melanie Oesch mit. Wer wird das Publikum mit einer herausragenden Performance überzeugen, und wessen Identität wird am Ende gelüftet?
