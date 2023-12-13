Das große Halbfinale der Masken Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 5: Das große Halbfinale der Masken
106 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6
In der vorletzten Runde kämpfen die verbleibenden Masken darum, einen Platz im großen Finale zu sichern. Unterstützt wird das Rateteam diesmal von Deville. Welche drei Masken werden das Publikum überzeugen, und wer wird sich letztendlich enthüllen müssen?
