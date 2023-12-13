Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

Das große Halbfinale der Masken

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 13.12.2023
Das große Halbfinale der Masken

Das große Halbfinale der Masken Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 5: Das große Halbfinale der Masken

106 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6

In der vorletzten Runde kämpfen die verbleibenden Masken darum, einen Platz im großen Finale zu sichern. Unterstützt wird das Rateteam diesmal von Deville. Welche drei Masken werden das Publikum überzeugen, und wer wird sich letztendlich enthüllen müssen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 4 Staffeln und Folgen