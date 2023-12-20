Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!

ProSiebenStaffel 4Folge 6vom 20.12.2023
Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!

Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 6: Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!

123 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 6

Wer wird die vierte Staffel gewinnen? Die verbleibenden drei Masken geben noch einmal alles, um das Publikum zu überzeugen. Sven Epiney nimmt als Rategast im großen Finale teil, während die Spannung steigt und die Identitäten der Masken endlich enthüllt werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 3 Staffeln und Folgen