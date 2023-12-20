Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 6: Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt!
123 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 6
Wer wird die vierte Staffel gewinnen? Die verbleibenden drei Masken geben noch einmal alles, um das Publikum zu überzeugen. Sven Epiney nimmt als Rategast im großen Finale teil, während die Spannung steigt und die Identitäten der Masken endlich enthüllt werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick