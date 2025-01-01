Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10
Folge 10: Verbrecher oder Heilige

41 Min.Ab 12

Alex, Wissenschaftler eines Universitätsinstituts, wird vergiftet und stirbt. Der Verdacht fällt auf die Psychiaterin Sophie Miller, eine Mitarbeiterin des Instituts, die mit Alex ein Verhältnis hatte. Schnell deckt Patrick Jane auf, dass das Vorzeigeprojekt des Instituts ein großer Betrug ist und mit der Aufklärung des Falles die Karriere von Sophie auf dem Spiel steht. Patrick entwirft ein raffiniertes Komplott, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist ...

