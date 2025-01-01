The Mentalist
Folge 9: Flammen der Rache
43 Min.Ab 12
Dave Martin kommt bei einem Brandanschlag ums Leben. Er war gemeinsam mit seinen Angestellten im gleichen Platoon im Irakkrieg. Da es mittlerweile nur noch zwei Überlebende dieser Einheit gibt, richtet sich schnell der Verdacht gegen Ben Machado. Als sich Patrick gemeinsam mit Lisbon auf dem Grundstück der Firma umsieht, entdecken sie das wertvolle, riesige Grundwasservorkommen. Und nach einem Mordanschlag gegen Ben tappt der Täter prompt in eine Falle ...
