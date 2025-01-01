The Mentalist
Folge 6: Tisch 43
42 Min.Ab 12
Auf einer Landstraße wird die abgetrennte Hand des Casinobesitzers James Meier gefunden - auf seiner Handfläche steht die Zahl 43. Das Team um den Mentalisten Patrick Jane befragt die Familie des Opfers, aber keiner kann sich den Mord erklären. Doch was haben Alexandra, die Croupiere von Tisch 43, der Sicherheitsmann Matt und James' Schwiegersohn Daniel wirklich mit dem Fall zu tun? Patrick geht der Sache auf den Grund ...
