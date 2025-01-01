The Mentalist
Folge 14: Der Frauenflüsterer
42 Min.Ab 12
Claire Wolcott wird ermordet in einem Hotelzimmer gefunden. Sie scheint dort die Nacht mit ihrem Liebhaber Paul verbracht zu haben, der ebenfalls angeschossen wurde. Der selbst ernannte Frauenflüsterer hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Frauen wie möglich zu verführen. Steckt vielleicht eine alte Liebschaft hinter der ganzen Angelegenheit und Claire wurde nur versehentlich ermordet? Mentalist Patrick schmiedet einen Plan, um den wahren Täter zu überführen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick