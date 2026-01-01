The Mentalist
Folge 2: Romeo und Julia
42 Min.Ab 12
Im Napa Valley wird die Leiche einer jungen, rothaarigen, mit silbernem Klebeband gefesselten Frau gefunden. Nach Aufnahme der Indizien scheint der Mörder festzustehen - Hector, der Geliebte der Ermordeten. Im Gegensatz zu Lisbon ist Patrick aber anderer Meinung und so liegt es an ihm zu beweisen, dass es sich hier um einen Serienkiller handelt. Van Pelt, ebenfalls rothaarig, muss nun als Köder herhalten - doch kurz bevor die Falle zuschnappt, scheint der Plan schiefzugehen.
