The Mentalist
Folge 5: Beste Freundinnen
42 Min.Ab 12
Als ein Wagen in einer verlassenen Gegend mit Blutspuren gefunden und mit zwei vermissten Mädchen in Verbindung gebracht wird, wird das CBI alarmiert. Bei den vermissten Mädchen handelt es sich um Nicole und ihre Freundin Kara. Jane kann vor Ort feststellen, dass Kara in dem Wagen ermordet wurde, doch von Nicole fehlt jede Spur. An einer Tankstelle wird schließlich Nicole gefunden - sie ist bewaffnet und hat keine Erinnerungen mehr. Hat sie ihre beste Freundin umgebracht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick