Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Die schöne Witwe

WarnerStaffel 1Folge 4
Die schöne Witwe

Die schöne WitweJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 4: Die schöne Witwe

42 Min.Ab 12

Das Team um Patrick Jane soll den Mord an dem reichen Investmentbanker Jason Sands aufklären, der tot in einem Tresorraum gefunden wurde. Sands war praktisch pleite und hat kurz vor seiner Ermordung sein restliches Vermögen beiseite geschafft. Als dann auch noch Sands' Tochter Jennifer entführt wird, liegt es an Patrick herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen den Kidnappern und Sands' Mördern gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen