The Mentalist
Folge 3: Hoffen und lügen
40 Min.Ab 12
Der neunjährige Connor wurde an der Schulbushaltestelle entführt. Seine Mutter Beth bittet das CBI um Hilfe - nicht zuletzt, weil sie eine ehemalige Klientin von Patrick Jane aus seiner Zeit als Hellseher ist. Am Tatort stoßen die Ermittler auf eine zurückgelassene Luftballonfigur. Ähnliche Figuren tauchten bei Entführungsfällen von zwei Jungen im gleichen Alter auf. Doch diese Kinder wurden zwölf Stunden nach ihrer Entführung tot aufgefunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginn.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick