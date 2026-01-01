Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Keine Lust auf Shakespeare

WarnerStaffel 4Folge 17
Keine Lust auf Shakespeare

The Mentalist

Folge 17: Keine Lust auf Shakespeare

42 Min.Ab 12

Der Leichnam der 23-jährigen Matilda Cruz wird zwei Wochen nach ihrem Verschwinden auf einer Mülldeponie gefunden. Das CBI vermutet, dass sie ihren Mörder in einem Internet-Chatroom für Shakespeare-Liebhaber kennengelernt hat. Matildas geiziger Chef Gary Philo setzt zehn Millionen Dollar für die Ergreifung ihres Mörders aus. Für Jane ist klar, wer der Mörder ist. Doch bevor er sich dem Fall widmen kann, bittet Darcy ihn zu einem anderen Fall, um insgeheim gegen ihn zu ermitteln.

