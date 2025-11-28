Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Kopfgeldjäger

Staffel 4Folge 6vom 28.11.2025
Kopfgeldjäger

The Mentalist

Folge 6: Kopfgeldjäger

40 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Die Polizeichefin von Fairmont, wird erschossen aufgefunden. Als das Team ihr Haus durchsucht, trifft Lisbon dort völlig überraschen auf ihren Bruder Tommy. Der erklärt, er sei nun Kopfgeldjäger und hinter dem Kautionsflüchtling Carmine O'Brien her, über den die Polizeichefin Informationen hatte. O'Brien wird über sein Handy geortet. Als Cho ihn festnehmen will, ist auch Tommy zur Stelle. Im allgemeinen Durcheinander wird Cho von einem Auto angefahren, und O'Brien entkommt ...

