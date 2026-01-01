Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Eine Frage des Respekts

WarnerStaffel 4Folge 8
Eine Frage des Respekts

The Mentalist

Folge 8: Eine Frage des Respekts

41 Min.Ab 12

Die Undercover-Agentin Yolanda Concepcion wird in der Nähe eines Clubs erschossen aufgefunden. Sie wollte sich in dem Club an den Drogenboss Omar Vega heranmachen, um herauszufinden, wo seine Operationsbasis liegt. Als Vega ein Alibi vorweisen kann, führt die nächste Spur zum Callgirl Summer, die mit Concepcions Kreditkarte ein Hotelzimmer bezahlt hat. Auch Summer scheidet schnell als Täterin aus, doch wenigstens bringt sie die Agenten auf die Spur der berüchtigten Perry Boys.

