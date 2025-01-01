Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Das offene Grab

WarnerStaffel 4Folge 23
Das offene Grab

Das offene GrabJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 23: Das offene Grab

41 Min.Ab 16

Im verriegelten Spind einer stillgelegten Fabrik wird der Leichnam des Finanzbrokers Antonio Castro gefunden. Der wurde dort offenbar ein knappes Jahr zuvor lebendig und an Händen und Füßen gefesselt eingesperrt. Lisbon und Patrick Jane ermitteln in der Maklerfirma, in der Castro angestellt war. Die sichergestellten Unterlagen des Opfers führen das CBI zu einem Club für Wohlhabende namens "17-24", in dem Castro vor seinem Tod zuletzt gesehen worden war ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen