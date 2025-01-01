Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Komplott

WarnerStaffel 1Folge 14
Folge 14: Der Komplott

41 Min.Ab 16

Geschwächt von dem Angriff der Werwölfe, wacht Rebekah in einem verlassenen Sanatorium auf. Ihr Bruder Klaus wurde von der Hexe Genevieve ebenfalls dort hingebracht, um ihn über einen bitteren Verrat aufzuklären. Die Hexe lässt ihn dank eines Mittels in die Vergangenheit reisen. Er beobachtet dort, wie ihn seine eigene Schwester aus Liebe zu Marcel ans Messer liefert und den grausamen Vater wieder zum Leben erweckt. Nach dieser Enttäuschung will Klaus nur eins: Rebekahs Tod.

Warner
