The Originals
Folge 2: Verrat an der Familie
41 Min.Ab 16
Rebekah erfährt, dass Klaus ihren geliebten Bruder Elijah an einen unbekannten Ort verbannt hat. Sie begibt sich auf die Suche nach ihm, nur um dabei selbst in höchste Gefahr zu geraten. Unterdessen hält Klaus an seinem Plan fest, Marcel vom Thron zu stürzen. Er gibt vor, sein Freund zu sein, während er im Hintergrund die nötigen Schritte einleitet, um ihn zu stürzen.
