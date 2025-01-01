The Originals
Folge 3: Hexen vs. Vampire
41 Min.Ab 16
Klaus geht strategisch an die Wiedergewinnung seiner Herrschaft über New Orleans heran: Um Marcels Vertrauen zu gewinnen, tötet er im richtigen Moment eine Hexe, die seinem Widersacher gefährlich wurde. Als Dank sichert ihm Marcel zu, den gefangenen Elijah auszuhändigen. Die mächtige Hexe Davina ist jedoch dagegen - sie braucht noch Zeit um herauszufinden, wie man einen Urvampir für immer auslöschen kann.
