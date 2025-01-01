Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

The Big Uneasy

WarnerStaffel 1Folge 18
The Big Uneasy

The Big UneasyJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 18: The Big Uneasy

41 Min.Ab 16

Nachdem Klaus nun auch Genevieve den Krieg erklärt hat, scheint er keine Grenzen mehr zu kennen. Er lässt Marcel ausrichten, dass er ihn töten wird. Cami, die ein Verhältnis mit dem Vampir hat, ist entsetzt. Unterdessen feiern die Hexen ein rituelles Fest zur Einführung des Nachwuchses in die Gesellschaft. Die ausgelassene Stimmung soll jedoch in einem Blutbad enden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen