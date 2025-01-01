Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerschrocken in den Tod

Staffel 1Folge 19
Folge 19: Unerschrocken in den Tod

41 Min.Ab 16

Der Zustand des verfluchten Kieran wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Cami beschließt, ihn mit Elektroschocks zu behandeln. Die Tortur bringt ihn zwar wieder zu klarem Verstand, aber sein Körper kollabiert. Klaus steht bereit, um aus dem Geistlichen einen Vampir zu machen. Unterdessen gibt es Aufruhr im Lager der Werwölfe. Oliver ordnet die Machtverhältnisse neu und macht sich selbst zum Anführer ...

