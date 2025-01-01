Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Ein gefährlicher Rivale

WarnerStaffel 1Folge 12
Ein gefährlicher Rivale

Folge 12: Ein gefährlicher Rivale

41 Min.Ab 16

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten sich die Urvampire mit einem mächtigen Mann messen, dem Hexenmeister Papa Tunde. Er trachtete nach der Herrschaft über das French Quarter in New Orleans. Nun ist Papa Tunde wieder in der Stadt und will nicht nur die Ermordung seiner Söhne rächen - er will die Urvampire auslöschen. Sein Kampf nimmt eine überraschende Wendung, als er sich mit den Hexen verbündet.

Warner
