The Originals
Folge 17: Der Friedensvertrag
41 Min.Ab 12
Um zu verhindern, dass Chaos unter den übernatürlichen Bewohnern New Orleans' ausbricht, setzt sich Elijah an die Friedensverhandlungen. Eine Partei hat er dabei jedoch außer Acht gelassen: die Werwölfe. Hayley lässt sich das nicht so einfach gefallen. Klaus boykottiert den Vertrag auf seine Weise, indem er mit Jackson einen Deal besiegelt. Er verspricht ihm einen magischen Mondlichtring mit fatalen Konsequenzen ...
