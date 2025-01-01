The Originals
Folge 10: Gefangen im Anwesen
41 Min.Ab 12
Die Wölfe und Vampire von New Orleans versammeln sich in einem Anwesen, um Friedensverhandlungen zu führen. Vincent weiß genau, wie er das Treffen in ein Blutbad verwandeln kann und veranlasst durch einen Zauber, dass keiner das Anwesen verlassen kann. Die Vampire sind schon bald ausgehungert und bereit, sich an dem Blut der Werwölfe zu laben. Unterdessen suchen Klaus und Elijah nach ihrer Schwester Rebekah, die spurlos verschwunden ist.
