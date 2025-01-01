Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 20
41 Min.Ab 16

Nach dem Dolchstoß findet sich Klaus plötzlich in Dahlias Gedankenwelt wieder. Dort erfährt er, was es mit Esther und dem vermeintlichen Verrat auf sich hat. Dahlia will Klaus in dem Glauben lassen, dass sie Freya beschützen wollte und sie deshalb von der Außenwelt abgeschirmt hat. Freya will indes mit Elijahs Hilfe Dahlia in eine Falle locken - Hope soll ihr dafür als Köder dienen.

Warner
