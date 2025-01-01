The Originals
Folge 16: Rette meine Seele
41 Min.Ab 12
Rebekah ist in höchster Gefahr. Albträume signalisieren ihr, dass Eva Sinclair ihren Körper wiederhaben will. Freya bietet ihre Hilfe an, doch Klaus hält sie für eine Verräterin. Elijah und Rebekah wollen es jedoch auf einen Versuch ankommen lassen. Unterdessen freunden sich Cami und Vincent an. Als Cami aber erfährt, wer sich wirklich hinter ihrem neuen Freund verbirgt, wendet sich das Blatt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick