The Originals

Familienangelegenheiten

WarnerStaffel 2Folge 3
Folge 3: Familienangelegenheiten

41 Min.Ab 16

Die Mutter der Urvampire taucht ungebeten zum Abendessen bei ihren Söhnen auf. Es dauert nicht lange und die Streithähne liegen sich in den Haaren. Plötzlich fährt Esthers Geist aus Cassies körperlicher Hülle und nistet sich in der mächtigen Hexe Lenore ein. Diese schlägt Hayley vor, ihr beschwerliches Leben als Hybrid zu beenden und ihr eine normale Existenz zu ermöglichen. Doch welchen Preis muss sie dafür zahlen?

