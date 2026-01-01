Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Die Vermählung

Staffel 2Folge 8
Die Vermählung

The Originals

Folge 8: Die Vermählung

41 Min.Ab 16

Rebekah spielt mit Hope auf einem Spielplatz, als sie erschrocken feststellt, dass sich etliche Stare um sie herum niederlassen. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Esther ihren Aufenthaltsort ausfindig gemacht hat. Rebekah schnappt sich die Kleine und eilt in ein Restaurant, wo sie Elijah vermutet. Unterdessen plant Jackson, die Werwölfe zu einem Rudel zu vereinen. Eine Heirat zwischen ihm und Hayley würde die Wölfe von New Orleans von einem finsteren Fluch befreien.

The Originals
The Originals

The Originals

