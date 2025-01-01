The Originals
Folge 18: Wikinger Asche
41 Min.Ab 16
Die Tod und Unheil bringende Dahlia hat New Orleans erreicht. Während Elijah und Josephine einen sicheren Unterschlupf für Hope suchen, arbeiten Klaus und Mikael an einer Waffe, die Dahlia aufhalten soll. Mit einer Mischung aus Wikinger-Asche, norwegischer Erde und Freyas Blut soll die Mächtige getötet werden. Bald stellen die beiden jedoch fest, dass ihre Waffe nicht die erhoffte Wirkung zeigt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick