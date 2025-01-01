The Originals
Folge 19: Wenn der Damm bricht
41 Min.Ab 16
Klaus ist im Besitz der wirksamsten Waffe gegen Dahlias Kräfte: die Asche seines Vaters. Selbst seine Geschwister wissen nichts von seinem Plan, wie er Dahlia vernichten will. Diese hat unterdessen die Gestalt von Josephine angenommen und kommt dem Haus, in dem sich die kleine Hope aufhält immer näher. Haley und Jackson geraten langsam in Panik, haben Angst um das Kind und wollen mit allen Mitteln fliehen.
