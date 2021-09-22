Familienessen auf einem LöffelJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Familienessen auf einem Löffel
139 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12
Wenn sich die hungrige Meute um den Esstisch versammelt, ist es Zeit für ein leckeres Familienessen, das heute von unseren Gastjuroren Johanna Maier und ihrem Sohn Didi Maier bewertet wird. Doch welche Köstlichkeiten werden unsere Hobby- und Profiköche auf dem Teller präsentieren? Im Solokochen kommen Johannas und Didis Geheimzutaten aus der Heimat ins Spiel: Johannisbeere, Fenchel und Saiblingskaviar. Wer hier überzeugt, darf sich in der finalen Runde dem Thema "Pasta" widmen.
